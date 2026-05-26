俳優の上白石萌音が26日、都内で自身のフォトエッセイ集『Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ！』（集英社）の発表記念取材会に参加した。【全身ショット】お上品！白いワンピースで笑顔を見せる上白石萌音同書は、雑誌『MEN'S NON-NO』（集英社）で、2023年1・2月合併号〜2025年10月号の2年半以上にわたって続いた、大人気グルメ連載「Bite! The World 上白石萌音と世界をガブリ！」を書籍化したもの。のべ28の国と地