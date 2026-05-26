歌舞伎俳優・中村獅童（53）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に長男の中村陽喜、次男の中村夏幹とそろって出演した。陽喜、夏幹は黒柳の質問にしっかりと受け答え。途中で獅童が「2人は今日徹子さんに質問あるんじゃなかったの？」と振ると、陽喜は「ほんとに頭の中に飴は入ってるんですか？」と“都市伝説”の真相を質問した。これに黒柳は「どうかな〜」と笑顔の後、「あのね、いい子の場合のみ入