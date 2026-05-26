ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が、26日に開幕した・石本裕武（25＝大阪）が気合の走りでSG初勝利をつかんだ。初日3Rはインから先マイ。バックで遠藤エミの差しが届いたものの、2マーク全速ターンで逆転してみせた。「絶対に逃げなきゃと思っていた。逃げられたかは分からないけど（笑い）」まずは一つ目の目標をクリアしたが、もちろん満足はしていない。「まだ1勝なので。目指すところは