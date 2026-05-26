声優林原めぐみ（59）が26日、公式ブログを更新。4月18日に61歳で亡くなったアニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じた声優の山崎和佳奈さんを追悼した。林原は「名探偵コナン」で灰原哀役として山崎さんと共演。24日深夜放送のTBSラジオ「林原めぐみのTokyo Boogie Night」（日曜深夜0時）で、リスナーのメールを読み上げる形で追悼していた。そして今回、ブログを通じ「私自身はまだ何一つ言葉にはできませんが番組の最後に