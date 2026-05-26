25日に18歳の娘への暴行の疑いで逮捕、釈放されたプロ野球・巨人の阿部慎之助監督が辞任した。娘は児童相談所へ通報する際に、対話型AIのチャットGPTに相談していたという。阿部監督が現行犯逮捕された理由を社会部の上法解説委員は、児童相談所からの通報を警視庁が非常に重く捉えた節があると指摘する。榎並大二郎キャスター：娘への暴行容疑で逮捕・釈放された阿部監督。一夜明けて辞任が発表されましたが、当時の状況が明らか