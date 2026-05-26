◇プロ野球 交流戦 DeNA-オリックス(26日、横浜スタジアム)オリックスが初回から4得点を挙げました。午後5時45分プレーボールと、他5球場に先駆けて始まったこの試合。DeNA先発・平良拳太郎投手に対し1回表、先頭の西川龍馬選手がフェンス直撃の2塁打でチームに勢いをつけます。さらに2四死球で1アウト満塁のチャンスに。ここで山中稜真選手が初球のシンカーをセンターへ運び、先制タイムリーヒット。続く中川圭太選手の犠牲フライ