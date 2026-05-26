5月24日に放送された第二十回「本物の平蜘蛛」では、信長の要求に応じない松永久秀が、屋敷を爆破し、自らも命を絶つという衝撃的な最期が描かれました。【写真】筒井順慶を演じるのは永沼伊久也さん竹中直人さんの怪演にも、多くの反響が寄せられています。そんななか視聴者の注目を集めたのが、信貴山城を包囲する織田軍の陣中にいた、トータス松本さん演じる荒木村重の振る舞いです。＊以下第二十回のネタバレを含みます。＜第