上位モデルとの差はどこにある？最安モデルの仕様とは？2026年5月現在、コンパクトミニバン市場では使い勝手の良さと価格のバランスを重視するユーザーが着々と増えており、そのなかでも安定した人気を維持しているのがホンダ「フリード」です。街中でも見かける機会が多く、ファミリー層を中心に支持を集めていますが、実際には「一番安いグレードでも十分なのでは」と気になる人も少なくないようです。【画像】これが“一番