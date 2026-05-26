日本銀行岡山支店は、先月の県内の景気状況について、一部に弱めの動きが見られるが、「緩やかな回復を続けている」と判断を据え置きました。 日銀岡山支店によりますと、「個人消費」については、主要観光地への入り込みが高水準などで、物価上昇等の影響を受けつつ、底堅く推移しています。また、製造業の生産では、輸送用機械が高めの水準で推移している一方、化学は、弱めの動きが続いていることなどから、横ばい圏内の動きと