香川県高松市は、市が指定するごみ袋のうち5リットル相当の超特小サイズについて、在庫が無くなる見通しだと発表しました。 今月29日からコンビニなどの店舗への発送が停止となります。中東情勢の悪化によるものでなく、4月の需要が例年の約1.6倍だったことが原因と見られています。 市によりますと、他のサイズの在庫は十分あるということです。超特小サイズの次の納品は8月から9月の予定となっています。