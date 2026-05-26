香川県は、丸亀市にある就労継続支援事業所に対して、利用者への重大な虐待行為があったとして障害福祉サービス事業者の指定を取り消しました。 【写真を見る】利用者への重大な虐待行為就労継続支援事業所「ゆうちゃん弁当ゆうちゃん亭」障害福祉サービス事業者の指定を取り消し複数の運営基準違反を確認【香川】 きょう（26日）付けで指定を取り消されたのは、高松市の一般社団法人スワンが運営する、丸亀市の