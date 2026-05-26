金融庁の職員になりすまして、岡山県倉敷市の高齢の夫婦から現金160万円などをだまし取った疑いで、男がきょう（26日）逮捕されました。 窃盗の容疑で逮捕されたのは、住居不定の無職の男（36）です。 警察によりますと、男は氏名不詳者らと共謀し、警察官らになりすましてキャッシュカードなどを盗もうと考え、昨年7月17日、氏名不詳者らが倉敷市に住む86歳の男性の自宅に、「あなたのカードを悪用した者を逮捕して