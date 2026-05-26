岡山大学学術研究院先鋭研究領域（文明動態学研究所）の村上智見助教らをはじめとする日本チームおよびサマルカンド考古学研究所、ベルリン・ブランデンブルク科学アカデミーから成る国際共同研究チームは、ウズベキスタン共和国のクルドル・テパ遺跡およびクルゴン・テパ遺跡において、5～8世紀初頭に機能していた2つのゾロアスター（拝火）寺院の遺構を発見しました。 【写真を見る】【ハー