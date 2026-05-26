週間売り上げランキングのドライバー部門は1位がピン『G440 K』、2位がテーラーメイド『Qi4D MAX』と先週と同じ順位だった。そんな状況下において、ドライバー業界を驚かせるビッグニュースがあった。テーラーメイドが『Qi4D』シリーズから発売サイクルを2年周期にすると発表。このニュースについて、ゴルフ量販店はどう思ったのか？二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに話を聞いた。【写真】懐かしの『R11』〜『Qi4D』までテー