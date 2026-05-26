先週のPGAツアー「ザ・CJカップ バイロン・ネルソン」では「60」が続出。優勝したウィンダム・クラークが最終日に叩き出した他、2位に終わったキム・シウーも2日目に「60」をマーク。ハイパフォーマンスでスポンサー大会を大いに盛り上げた。【画像】キム・シウーの名が刻まれた、見たことのない、ソールプレートデザイン契約するキャロウェイがシウーの使用ギアを公開。自身の名を刻むブロンズカラーのオデッセイ製ノンインサート