＜Norton Next Generation Tournament（1日競技）◇26日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第7戦「Norton Next Generation Tournament」が千葉県にある成田ゴルフ倶楽部で開催。6アンダーで並んだ藤川玲奈と川畑優菜のプレーオフを行い、4ホール目で藤川がボギーにしたのに対し川畑がパーをセーブしてツアー初優勝を飾った。白熱のプレーオフの模様LIVE配信！アーカイブ1打