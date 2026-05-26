盛りたいけれど、厚塗りはしたくない。バズるコスメは、肌や唇、頬、目元の“質感”がポイント。厚塗り感のない薄膜肌、みずみずしい水光リップ、内側からにじむような血色感、ふんわりぼかした多幸感のある目元など、作り込みすぎないのにちゃんと盛れる仕上がりが注目されている。【写真】SNSで本気バズ！薄膜で肌にフィットする仕上がりが注目されているリキッドファンデーション今回は、そんな“質感メイク”を叶えるバズ