プロ野球・巨人の山口寿一オーナーは、阿部慎之助監督の辞任を受けて、26日の午後に報道対応を行い、「大事な公式戦のさなか、セ・パ交流戦の直前にこのように重大な不祥事を起こしまして、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者の皆様に深くおわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪しました。午前9時半前に大手町の読売本社に入った阿部監督。山口オーナーに辞任を申し入れたということで、その話し合いの内