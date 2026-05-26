熊本市が、子どもの性被害を防ぐ新たな条例制定に向けて動き始めました。■大西一史市長「地域全体で子どもを守るための体制、環境の整備が必要」 26日に開かれたのは、子どもの性被害を防ぐための条例制定に向けた検討委員会の初会合で、学識者や教育関係者らがメンバーです。 子どもの性被害をめぐっては、教職員などによる児童、生徒への加害行為が全国的に多発していることから、ことし12月、「こども性暴力防