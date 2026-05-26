パープレキシティのロゴ（ゲッティ＝共同）米国の生成人工知能（AI）事業者「パープレキシティ」が、利用者に回答を作成する際に記事や画像を無断使用し著作権を侵害したとして、読売新聞東京、大阪、西部の3本社が無断使用の差し止めと計約21億円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が26日、東京地裁で開かれた。読売側によると、パープレキシティ側は、請求の原因が特定されておらず日本に国際裁判の管轄はないなどとして、