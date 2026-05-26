握手を交わすルビオ米国務長官（左）と茂木外相＝26日、ニューデリー（外務省提供・共同）【ニューデリー共同】茂木敏充外相は26日、インドの首都ニューデリーでルビオ米国務長官と約10分間会談した。ルビオ氏から今月開かれた米中首脳会談に関する説明があり、両氏は中国を巡る諸課題について協議。台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて確認した。米中首脳会談後、日米の主要閣僚が対面で会談するのは初めて。両氏は中東情勢で