月面で地域の特産品などを保管できる専用ボックスのイメージ（日本航空、JALUX提供）日本航空は26日、月面へ地域の特産品や代表的な製品を輸送するサービスを提供すると発表した。自治体や企業が対象で、PRに活用してもらうのが狙い。東京の宇宙企業ispace（アイスペース）が2028年に打ち上げる予定の着陸船を使い、輸送枠を販売する。航空会社としては世界初という。日航側が月面の環境に耐えて保管できる専用ボックスを用意