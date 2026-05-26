プロボクシングの六島ジムは26日、大阪市内で会見を開き、「コスメフェリーチェ＆エムラビPRESENTSYouwillbetheChampion32」を8月2日に大阪・住吉区民センターで開催することを発表。出場する3選手が取材対応した。ジムを超えた今回の「越境タッグ」は、六島ジムの枝川孝会長が石田ジムの石田順裕会長、匠ジムの石田匠会長に呼びかける形で実現。「東京のジムに負けない、大阪にも強いボクサーはいるんだということ