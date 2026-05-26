グループ会社の社員らによる金銭詐取問題が発覚した外資系生命保険大手プルデンシャル・ホールディング・オブ・ジャパンは２６日に発表した２０２６年３月期連結決算で、顧客への補償費用として約５５億円の特別損失を計上した。２月からの販売自粛の影響で収益も減少しており、今年４月以降の業績を反映する２７年３月期の業績はさらに下押しされそうだ。特別損失は、問題の発端となった傘下のプルデンシャル生命保険が約４７