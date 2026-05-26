元AKB48で、タレントの西野未姫（27）が13日、インスタグラムを更新。極楽とんぼ山本圭壱（58）との間に生まれた第2子の名前を公開した。「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」と報告。「1人目の時とは違ってたくさん候補をだしてギリギリまで悩んで決めました！！山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』みんなで協力して『がんば』る家族という事でけーが名付けました」と命名理由を告白。最後に