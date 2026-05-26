日本音楽事業者協会（音事協）が主催する「ＧＭＯ渋谷エンタメ祭」の１プログラムとして実施するコンサート「ＪＡＭＥＭＵＳＩＣＡＬＣＯＮＣＥＲＴ」の追加キャストが２６日、発表された。「ＪＡＭＥＭＵＳＩＣＡＬＣＯＮＣＥＲＴ」は山崎育三郎、古川雄大、濱田めぐみ、海乃美月、黒羽麻璃央とミュージカル界のスターが集結するコンサートで、今回は、第２弾キャストとして、ダイアモンド☆ユカイ、知念里奈、市川由紀