【サルゲッチュ モニタートップフィギュア～ピポサル～】 6月3日 発売予定 【どこでもいっしょ モニタートップフィギュア～トロ・クロ～】 6月23日 発売予定 BANDAI SPIRITSはバンプレストより、「サルゲッチュ モニタートップフィギュア～ピポサル～」を6月3日、「どこでもいっしょ モニタートップフィ