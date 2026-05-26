交流戦開幕前夜２５日に娘へ暴行容疑で現行犯逮捕された巨人・阿部慎之助前監督（４７）が２６日、山口オーナーに辞表を提出し、受理された。この日、東京ドームでソフトバンクとの交流戦初戦が開催。１７時３０分頃、両チームのスタメン発表が行われ、最後には「なおこの試合は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます」とアナウンスされた。この日は「橙魂シリーズ」第１戦。オレンジ色に染まるスタンドからは