【モデルプレス＝2026/05/26】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が5月25日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。【写真】京都に移住の37歳女芸人「器も箸もおしゃれでセンス抜群」和え物・煮物・浅漬け…4品並んだ食卓◆誠子、手料理披露4月から京都に移住した誠子は、手料理が並んだ食卓の写真を投稿。「ごま油で焼いたささみ、茹でた菜の花としめじに和えます」と紹介した1品に加え、「手羽中と九条葱と味玉の甘辛煮」