【モデルプレス＝2026/05/26】『旬感LIVE とれたてっ！』や『newsランナー』を担当する、関西テレビ（カンテレ）の秦令欧奈アナウンサーが、写真集『秦令欧奈ファースト写真集』（タイトル未定）（主婦と生活社）を2026年7月10日から全国の書店で発売することが決定した。【写真】“イケメン過ぎる”と話題の25歳男性アナ、“OFFの日”の素顔披露◆秦令欧奈アナ、男性アナウンサー初の本格写真集決定お仕事密着リール動画や自己紹