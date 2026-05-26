【モデルプレス＝2026/05/26】女優の佐々木希が5月25日、自身のInstagramを更新。少女の頃の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】38歳国民的女優「すでに顔立ちが整ってる」可愛すぎる小学生時代公開◆佐々木希、小学生時代の写真公開同日、7月スタートの日本テレビ系ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜よる9時〜）に出演することが発表された佐々木。23日には同ドラマのSNSにて「二人の恋を知る私は誰？」というテロ