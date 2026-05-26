アルピニストの野口健さんが2026年5月26日にXで、プロ野球巨人の阿部慎之助監督が長女に対する暴行容疑で逮捕された問題に言及した。釈放後に開かれた同日の会見で、阿部氏とは「仲直りした」などと伝える長女の手紙が代読されたことに触れ、「しばらく謹慎という選択肢はなかったのだろうか」と、辞任に疑問を呈した。「殴る蹴るなどといった事実はございません」複数報道によると25日、阿部氏は長女（18）への暴行容疑で現行犯逮