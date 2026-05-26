2023年に20年間務めた長野県松本市の公共劇場の芸術監督を終えた後、休むことなく「フライングシアター自由劇場」を立ち上げ、旺盛な創作活動をしている俳優・演出家の串田和美の新作「豪華客船タイクツニック号沈没」が6月14日から吉祥寺シアターで上演される。人を食ったタイトルに込められた串田の思いとは……。58歳佐々木蔵之介がたどり着いた自身との向き合い方「舞台は自分にとっての体力測定であり、己を見つめる場所」