２０１９年に口腔（こうくう）がん（舌がん）と食道がんの手術を受け、２０年に芸能活動を再開したタレントの堀ちえみ（５９）が、最新姿とともに近況を報告した。２６日に自身のインスタグラムを更新し「皆様のおかげで歌手復活してから、３年が経過。コツコツ日々レッスンを積み重ね、また新しいミニアルバムを配信させていただける機会をいただきました。感謝の気持ちでいっぱいです」とファンに伝えた。ＥＰ「月に祈りを