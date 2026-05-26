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欧州株独仏株軟調も、三連休明けの英株や米株先物は買われる 東京時間17:52現在 英ＦＴＳＥ100 10539.96（+73.70+0.71%） 独ＤＡＸ25196.59（-192.51-0.76%） 仏ＣＡＣ40 8183.60（-74.66-0.92%） スイスＳＭＩ 13568.66（+65.45+0.49%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:52現在 ダウ平均先物JUN 26月限50925.00（+263.00+0.52%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN