関西演芸協会の会員総会が２６日、大阪・寝屋川市の大阪成田山不動尊で開催され、３０年にわたって協会長の座にあった落語家・桂福団治が名誉会長に就任し、新たに第１１代会長として漫才コンビ「シンデレラエキスプレス」の渡辺裕薫が副会長から昇格したと発表した。人事は２６日付。会長の任期は２年。また、同協会が「なにわの日」の７月２８日に一般社団法人化されることも発表された。同協会は関西演芸人の親睦を目的に１