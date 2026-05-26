リニア新幹線の工事を巡り、JR東海は26日から、水資源や環境保全の取り組みを伝える 「住民説明会」を静岡市で開催しています。この住民説明会は、JR東海が2025年3月から大井川流域の各市町で行っているもので、静岡市での開催は初めてです。また、JR東海と県との「28項目の対話」が終了してから最初の開催となりました。オープンハウス形式で行われた説明会は予約不要で誰でも入場することができて、工事の進ちょく状況や水