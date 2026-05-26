女子サッカープロリーグ「ＷＥリーグ」は２６日、ＭＵＦＧ国立競技場でＷＥリーグアウォーズを開催した。２０２５―２６年シーズンの最優秀選手には、ＩＮＡＣ神戸のＭＦ成宮唯（３１）が選出された。初受賞となった成宮は感極まりながら「今季、すごく圧倒的な強いＩＮＡＣを見せることが出来た。みんなに感謝したいですし、より高みを目指して、私としてもチームとしてもよりステップアップできるようにしていきたい」と喜びを