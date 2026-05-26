１９日、貴州省三都シュイ族自治県にある水仙馬尾繍展示館で馬尾繍入りの手提げかばんを並べる刺しゅう職人。（三都＝新華社記者／楊文斌）【新華社貴陽5月26日】中国貴州省黔南プイ族ミャオ族自治州三都シュイ族自治県に伝わる馬尾繡（馬の尾の毛を使った刺しゅう）は、千年の歴史を持つ伝統的な刺しゅうとして知られる。絹糸を馬の尻尾の毛に巻き付け、下書きした図案の輪郭に沿って固定した後、その輪郭に沿ってさまざ