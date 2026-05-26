安徽省安慶市呉塘村で若者が運営するコミュニティー型施設。（資料写真、安慶＝新華社配信／程西林）【新華社合肥5月26日】中国安徽省安慶市の農村部で、都市部から移住した若者たちが、カフェや宿泊施設を運営しながら地域活性化に取り組んでいる。90年代生まれを中心とする若者による観光・農業関連の新事業は60件以上に上り、3千人を超える雇用創出につながっている。懐寧県高河鎮査湾村は、中国の詩人、海子（かいし、1964