■これまでのあらすじ知らない顔ばかりの結婚式当日、香奈はうれしいのかわからずにいた。母は「子育て卒業」と笑顔だが、母から何を教わったのだろう。香奈は母と話し合うべきだと思う。そして「私の言うとおりにすれば間違いない」という義母には頭が上がらない。次々と登壇する知らない人たちからの祝福のスピーチ…。何を聞いても、私は幸せを実感することができませんでした。友人代表のスピーチは、やっぱり麻耶にお願いした