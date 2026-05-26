26日、滋賀県・草津市の工事関係者から『男性が工事中に12メートル下でセメントをかぶり息をしていない』と通報がありました。消防によりますと、作業中だった26歳と28歳の男性が死亡しました。いったい、ふたりに何があったのか。当時、県の公共工事をしていたといいます。具体的には、使わなくなった農業用水を運ぶためのパイプにセメントを流し入れて、空洞をなくす作業が行われていました。パイプの中で作業をしていた２人が、