【第9話】 5月26日 公開 第9話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月26日、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」第9話をチャンピオンクロスにて無料公開した。 第9話では、千太郎を助けるために陽羽利たちが矢橋西中の秋葉らを強襲。一方的に叩きのめし、金も回収する。 なお、チャンピオンクロスでは最新話となる第10話も公開されており、70コインで読むことができる。 「