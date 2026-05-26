【【デジタル限定】ALLY（WHITE SCORPION）写真集「Stunning」】 5月27日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 集英社は、アイドルグループ「WHITE SCORPION」に所属するALLYさんのデジタル写真集「Stunning」を5月27日に発売する。価格は1,650円。 本書はそのビジュアルが「AIを超えている」と話題となった「WHITE SCORPION」の副キャプテン・ALLYさんの写真集。夢と現