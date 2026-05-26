【第7話・8話】 5月26日公開 第7話を読む 【拡大画像へ】 双葉社は5月26日、黒江S介氏によるマンガ「悪魔と俺と」第7話「悪魔と俺とバレンタイン＆ホワイトデー」と第8話「悪魔と俺と散髪屋さん」をwebアクションにて無料公開した。 第7話では、バレンタインで貰った義理チョコのお返しを悪魔が用意してくれる。第8話では、悪魔が散髪をしてくれる。彼の力で色々な