橋本絵莉子が、3rdフルアルバム『OVER LIFE』を7月22日にリリースする。 （関連：チャットモンチーになぜみんな夢中だったのか登場以前／以降で“邦ロックシーン”を変えたバンドの功績） 同アルバムには、既発の配信楽曲「春のせい」、「ゾーン30」、「ストーリーテラー」も収録され、連続リリースの締め括りとなる。フルアルバムとしては2024年4月にリリースされ