エレコムは、10,000mAh容量のモバイルバッテリー2モデル計9アイテムを5月下旬より発売することを発表した。 【画像あり】ポーチにも入れられるコンパクトサイズ使用イメージ・カラーバリエーション いずれもカードサイズで重さ約180gの軽量コンパクトモデル。USB Type-CとUSB-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど2台の機器を同時に充電できる。