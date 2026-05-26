「ホロライブプロダクション」傘下のVTuberグループ「ホロスターズ」に所属するタレント6名が、6月から7月にかけて順次配信活動を終了することが発表された。 今回の発表は、4月3日に告知された「ホロスターズ」の運営体制変更を受けたもの。運営側はタレント一人ひとりと活動方針や将来のビジョンについて協議を進めた結果、一部のタレントが配信活動終了、他のタレントが現在の活動を継続するという選択