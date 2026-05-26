日銀が２６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円１９～２１銭と前日に比べ２３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円２６～３０銭と同２７銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６３７～３９ドルと前日比横ばいだった。 出所：MINKABU PRESS