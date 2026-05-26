【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「＜君の言う通りだった＞って部分をたくさん羅列する曲なんですけれど、最後の最後に…」（美咲） 注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。5月は4人組ロックバンド・ミーマイナーから、美咲（Vo/Gt/Composer）とさすけ（Ba/Composer）が担当MCとして登場。 5月26日のJ-WAVE『GRAND